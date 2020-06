Certificato medico malattia INPS 2020: cos’è, come funziona il rilascio e invio telematico

Come sappiamo in Italia quando un lavoratore sia del settore privato che pubblico si assenta dal posto di lavoro per ragioni di malattia deve presentare un certificato medico e adeguate indicazioni circa l’indirizzo in cui si trova per poter essere sottoposto, nel caso, a visita fiscale.

Ma cosa sappiamo in merito al Certificato medico Inps 2020? Cos’è e come funziona? In quali casi va obbligatoriamente prodotto e come? Ovviamente parliamo del documento che attesta la malattia dei dipendenti pubblici e privati.

Proviamo a fare chiarezza circa la modalità di rilascio, sui tempi di invio telematico da parte del dottore e sulla consegna al datore.

Certificato medico malattia: cos’è e come funziona

Il certificato medico malattia INPS è una documentazione che serve a giustificare l’assenza sul posto di lavoro da parte del dipendente per via di una malattia.

Questo certificato medico è obbligatorio sia per i lavoratori del privato che del settore pubblico e va richiesto al proprio medico curante o ai medici del SSN. Deve essere poi inviato da costoro per via telematica all’INPS, tramite le modalità stabilite dalla Legge n. 183 del 4-11-2010 – articolo 25.

Andiamo invece a vedere tutto su tempi di rilascio, requisiti e modalità di invio del certificato medico malattia 2020 Inps.

Certificato medico INPS: nuova normativa e modalità per la malattia

il Certificato medico INPS vale per tutti i casi di assenza per malattia.

L’invio telematico dei certificati di malattia, è una prassi che rientra nell’opera di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione volta a semplificare i processi organizzativi P.A tramite un protocollo chiamato Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), del Ministero dell’economia e delle finanze.

Quanto ai Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR)? Per i medici del SSN che effettuano l’invio telematico dei certificati di malattia all’INPS, di annullamento e rettifica dei certificati già inviati, nonché la stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati.

Il Certificato Medici online deve avere un numero di protocollo corrispondente all’esito positivo di trasmissione rilasciato al medico curante. Il certificato medico che comprova la malattia del lavoratore deve essere chiesto al medico curante entro il termine di 2 giorni. Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è allungata al primo giorno seguente non festivo.

Certificato malattia on line: come funziona, obblighi del medico e del lavoratore

L‘invio del certificato medico online è obbligo fin dalla Legge n. 183 del 4-11-2010. Dal 19 luglio 2011 a seguito della Circolare Brunetta n. 1/DFP DDI del 11-03-2010 si è introdotta la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

La procedura riguarda tutte le categorie di lavoratori dai dipendenti privati a pubblici, tranne ii dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti (forze armate e di polizia, vigili del fuoco).

Dunque in caso di malattia, il medico ha il compito di inviare via web il certificato di malattia online direttamente all’INPS anche nel caso di iscrizione ad altro ente previdenziale

Al lavoratore, resta l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato.

Lo si ricava tramite i servizi online di INPS con l’inserimento e richiesta credenziali e Pin all’istituto, o tramite medico curante che ha redatto e inviato telematicamente il certificato medico.