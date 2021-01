Cerveteri, bambina di 12 anni cade dal balcone

Cerveteri, bambina di 12 anni sale su una sedia e cade dal balcone: dopo una caduta di sei metri, è in gravi condizioni. E’ accaduto in via Rio dei Combattenti dove la ragazzina di soli 12 anni era solo in casa con la sorella di 17 anni, mentre la madre era al lavoro.

Subito dopo l’allarme, nella casa a due piani nella zona residenziale a pochi chilometri dalla Capitale lungo la via Aurelia, sono arrivati i vigili del fuoco, il medico de gli infermieri del 118 con l’eliambulanza e i carabinieri della stazione di Cerveteri. Le condizioni della minore sono apparse molto gravi sin da subito, anche se in colpo è stato attutito durante la caduta da alcune piante.