Cerveteri, CaereMusica incanta all’esordio. Domani il Namaste Ensemble

Parte con una standing ovation di una Sala Ruspoli gremita in ogni ordine di posto la nuova edizione di CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea che per tutto l’autunno si svolgerà nel Centro Storico di Cerveteri sotto la direzione artistica del Professor Mauro Porro, anche Consigliere comunale di Cerveteri, e con il contributo della Regione Lazio e dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Ad aprire la rassegna, nella serata di venerdì 8 novembre, è stata la pianista Susanna Pagano, con un programma raffinato, di qualità, che ha entusiasmato il pubblico presente.

Domani, martedì 12 novembre alle ore 21:00 il secondo appuntamento. Ad esibirsi, il Namaste Ensemble con “Hot Jupiters”, un concerto realizzato in collaborazione con la LICA – Long Island Composer Alliance di New York.

In scena, Maria Chiara Fiorucci arpista, Michele Fabrizi pianista, Natalia Benedetti clarinettista, Guido Arbonelli clarinettista e con la partecipazione del compositore e pianista George Cork Maul in rappresentanza del LICA. Nel programma troviamo alcune opere dei prestigiosi compositori del Lica: Richardon con “The Etruscan Arch by – Three Scenes of Perugia”, Mandel “Whiped cream”, Richter “Reverie”, Deutsch “soliloquy”, Richter “Summer Reverie on a mountainside”, Maul “Hex trio” e “Piccola speranza”, Gach “Musica quieta” per finire “improvvisazione x 4” a cura del compositore Maul.

“Il primo appuntamento con questa nuova edizione di CaereMusica è stato un successo straordinario, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa – ha dichiarato il Professor Mauro Porro – ci sono ancora 7 appuntamenti in programma, per i quali già da giorni sto ricevendo numerose adesioni e prenotazioni. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito. Una splendida occasione per assistere a dei grandi spettacoli, con artisti di rango internazionale, all’interno della nostra città”.