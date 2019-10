Cerveteri, in Biblioteca bambini a scuola di arti circensi

L’arte e la magia del circo spiegata ai bambini. Un pomeriggio di letture e laboratori per bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, ideata e curata dall’Associazione Catapulta Teatro Circo insieme alla Biblioteca Comunale di Cerveteri, che si svolgerà martedì 5 novembre alle ore 16:45 nell’Aula Consiliare del Granarone.

Dopo la lettura del libro “Il Circo di Berta e Pablo”, di Chiara Carrer e Antonio Ventura, i piccoli ospiti della Biblioteca saranno coinvolti, proprio come i protagonisti della storia, in un pomeriggio di giocoleria, equilibrismo ed esperimenti con le diverse discipline circensi. La partecipazione è gratuita. Necessaria la partecipazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 069943285.

“Una bella iniziativa organizzata dal personale della nostra Biblioteca comunale, che coinvolgerà i bambini nella magia delle arti circensi – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali – già in passato la nostra Biblioteca ha realizzato appuntamenti analoghi, tra letture animate e laboratori a loro dedicati. Come nelle volte precedenti, auspico che anche questa volta sia numerosa la partecipazione e l’interesse del pubblico. Un’occasione per far vivere ai bambini, appena usciti dalla scuola, un pomeriggio diverso dal solito ma soprattutto formativo”.