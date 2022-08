Cerveteri omaggia Ennio Morricone al Parco della

Legnara. A poco più di due anni dalla scomparsa del grande Maestro, una serata dedicata alle colonne sonore del grande cinema.

Dunque il Comune di Cerveteri ricorda Ennio Morricone con un concerto straordinario. Oggi, venerdì 12 agosto al Parco della Legnara a Cerveteri, alle ore 21:00, una grande serata di musica: un viaggio tra le grandi colonne sonore composte

dall’indimenticato Maestro per i film che hanno segnato

un’epoca nella cinematografia mondiale, eseguite per

l’occasione da un gruppo di musicisti d’eccezione.

Sul palco, il Maestro Giandomenico Anellino, accompagnato da un pianista, due violiniste e due cantanti, per un tributo non

solo a Morricone, ma anche alle musiche di Luis Bakalov e Nino

Rota e a film come “La Vita è bella”, “Il Postino”, “Rocky”,

“Flash Dance”, “La Febbre del Sabato Sera” e tanti altri.

Brani singoli ed emozionanti medley guideranno gli spettatori

in un viaggio ricco di suggestioni e ricordi, legati anche

alle immagini dei film.

“Il programma dell’Estate Caerite 2022 omaggia il simbolo

della musica italiana nel mondo – ha chiarito Federica

Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali

del Comune di Cerveteri – un evento di qualità con degli

artisti straordinario, guidati da un grande Maestro della

musica come Giandomenico Anellino, che vanta collaborazioni di

calibro come quelle con Claudio Baglioni, Renato Zero, Adriano

Celentano, Riccardo Cocciante, Gilbert Becaud, Mariella Nava,

Massimo Ranieri e tanti altri. Il concerto dedicato a

Morricone sarà un viaggio nel tempo, un viaggio nella musica

ma anche nel cinema. Una serata che tutti gli appassionati non

possono assolutamente perdersi”.