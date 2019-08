Cessione Sampdoria, arriva il comunicato: “Trattativa con Vialli”

Attraverso un comunicato affidato all’Ansa, il presidente del Sampdoria Massimo Ferrero, e il gruppo da lui guidato, ha ufficializzato la trattativa per la cessione della società ad un gruppo guidato da Gianluca Vialli: “Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il gruppo che fa a capo a Gianluca Vialli ed e’ interessato all’acquisto della societa’ blucerchiata hanno firmato – apprende l’ANSA – una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa “in esclusiva” fino a settembre per il passaggio di proprieta’ del club

Sampdoria, trattativa ‘esclusiva’ fino a settembre

“Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, – sottolinea il gruppo del presidente della Samp in una dichiarazione all’ANSA – ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all’acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di serie A”. “Ai sensi della lettera di intenti – prosegue la dichiarazione – e’ stata concessa in questa fase a CalcioInvest, LCC l’esclusiva per la prosecuzione della trattativa sino al mese di settembre. Le parti lavoreranno con il fine auspicato di concludere l’operazione a settembre, una volta che siano preventivamente smarcati i punti ancora non definiti, nonche’ negoziati e convenuti i testi contrattuali definitivi”. Il presidente Massimo Ferrero “sottolinea di nutrire grande stima e simpatia per il consorzio CalcioInvest, LLC e in particolare per Gianluca Vialli, persona di spessore e indiscussa leggenda della storia blucerchiata”.