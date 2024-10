Champions 2024/2025: Real Madrid e City le favorite, Aston Villa e Liverpool al top

La Champions League è entrata nel vivo e quest’anno il format nuovo promette fuochi e fiamme in campo, perché per agguantare gli ottavi di finale i club dovranno terminare le prime 8 gare nella top 8 della classifica a girone unico, dalla nona alla ventiquattresima posizione le squadre dovranno affrontarsi ai playoff.

Nel quadro generale delle scommesse di Champions il Real Madrid e il Manchester City restano le favorite, forti dei loro risultati buoni, mentre nella prima fase di questa stagione, spiccano Aston Villa e Liverpool con 3 vittorie su 3 nei primi 270 minuti di gioco.

Per le italiane c’è solo l’Inter a restare saldo nella top 8, Juventus e Atalanta navigano nella zona playoff e il Milan traballa. Male il Bologna che ha dovuto affrontare sia Aston Villa che Liverpool.

Aston Villa e Liverpool dalle grandi prestazioni

Le prime 3 vittorie su 3 hanno lanciato questi due club inglesi al top della classifica a girone unico di Champions, le statistiche ci parlano di 6 gol segnati e 0 subiti nei primi 270 minuti di gioco per i Lions, mentre i Reds entrano nella top 4 del palinsesto antepost, con la quota Liverpool vincente fissata a 9.5. C’è poco da aggiungere: Aston Villa e Liverpool dalle grandi prestazioni quest’anno.

Blancos e Citizens sono i favoriti alla vittoria Champions

Ecco il replay dei quarti di finale della scorsa stagione, con City e Real a darsi battaglia sin da agosto nel palinsesto antepost delle quote champions league 2024/2025 sui siti come Betfair. I bookmaker propongono come leggermente favorita l’armata di Guardiola e Haaland a 3.75, mentre i campioni in carica guidati dall’imperatore d’Europa, Ancelotti, sono quotati vincenti a 4.5.

Il Manchester City presenta la miglior differenza reti con 9 gol fatti e zero subiti nelle prime tre gare, oltre a una media netta di 3 reti per match. Il gol di Haaland di tacco in rovesciata, stile Ibracadabra, la dice lunga sulle qualità tecniche, tattiche e artistiche del club allenato da Guardiola.

Per il Real pesa la sconfitta contro il Lilla, ma il match contro il Dortmund, replay della finale Champions 2024, ci svela che quando si gioca contro Carletto, dal vantaggio di 0 – 2 si può passare alla disfatta per 5 – 2: il Dortmund lo ha vissuto sulla propria pelle.

L’Inter resta la favorita tra i club di Serie A in Champions

Il Biscione è l’unico club italiano che ha chiuso i primi 270 minuti di gioco nella top 8 che regala la qualificazione diretta agli ottavi. I bookmaker avevano inserito i Nerazzurri come squadra italiana meglio favorita a quota 26 a settembre, oggi il valore è sceso a 17: un ottimo segnale.

La Juventus incassa la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda negli ultimi minuti, ma insieme all’Atalanta resta salda nella zona playoff.

Il Milan agguanta una vittoria preziosa contro il Club Brugge e sta tentando la risalita nella top 24, mentre al Bologna è toccata la sfortuna di affrontare Aston Villa e Liverpool, contro cui ha perso. Ma attenzione, perché Italiano vanta comunque un’esperienza di due finali UEFA consecutive in Conference League e sicuramente è già pronto a tirare fuori il coniglio dal cilindro.