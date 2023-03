Champions, Bayern vince 2-0 e va ai quarti: Psg fuori

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco supera 2-0 il Paris Saint Germain e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. I tedeschi completano all’Allianz Arena l’opera cominciata al Parco dei principi, dove già all’andata avevano superato i parigini per 1-0. Nella sfida di ritorno in casa, i bavaresi liquidano l’avversario con un uno-due tutto nella ripresa. Ad aprire le marcature è Choupo-Moting al 61′. Il sigillo arriva al 90′ da Gnabry. Nuova delusione in Champions per il Psg, che si ferma agli ottavi, nonostante la coppia stellare Messi-Mbappe.