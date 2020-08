Champions, il Bayern Monaco stende il Lione: 3-0 e ora finale con il PSG

Il Bayern Monaco annienta il Lione per 3-0 e vola in finale di Champions League. Una doppietta di Gnabry, prima della solira rete di Lewandowski, bastano a marchiare la sfida contro la compagine di Rudi Garcia, vera outsider del torneo.

Gnabry e Lewandowski, il Bayern vince 3 a 0 e ora sfida il Paris Saint Germain

Tutto come da pronostici, quindi, per la finale di Champions League. Il Bayern Monaco e il PSG si sfideranno per la coppa dalle grandi orecchie ed anche per il possibile triplete, visto che entrambe hanno vinto in casa propria campionato e coppa nazionale.

Sugli scudi il talento Gnabry, che segna due reti e mette in mostra le sue doti, una vittoria rifinita poi dal capocannoniere della competizione Lewandowski, che vola a 15 reti in Champions League. Adesso, la finale servirà anche per la storia personale, perché il polacco avrà la possibilità, con altre reti, di superare il record di Cristiano Ronaldo.