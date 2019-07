Champions in chiaro TV prossima stagione, duello Rai – Mediaset – Sky: ecco cosa succede e dove vedere le partite di calcio di coppa gratis

Che fosse uno dei temi più ‘caldi’, specie in questo periodo di piena estate, lo si sapeva e lo si metteva in cantiere da tempo: ma che la faccenda dei diritti televisivi relativi alla Champions League per la prossima stagione fossero ancora un elemento così attuale, tanto da portare a nuovi scontri e diatribe tra i competitor non erano in tanti a supporlo, al momento.

Champions in chiaro in TV, nuovo duello Rai – Mediaset – Sky: info su come e dove vedere le partite di calcio in chiaro gratis l’anno prossimo

Questo, almeno, alla luce dell’accordo tra due dei protagonisti della vicenda, vale a dire Sky e Mediaset che avevano trovato l’accordo, dopo i duelli di competizione diretta degli anni passati, per poter fare in modo che la TV del Biscione trasmetta per la stagione in divenire le immagini della champions in chiaro, gratis, su concessione appunto del network titolare dei diritti di esclusiva.

Appunto, Sky. Per buona pace della Rai, che vantava un precedente accordo. E che, ora, però, non demorde. Ma cosa accade esattamente? E cosa c’è da aspettarsi.

Quello della Champions in Tv, è tornato ad essere un vero scontro. Infatti la Rai torna all’attacco dell’accordo Sky-Mediaset e promette di non rendere ai due la vita facile. Ma perché? E da dove parte la diatriba?

La Tv di Stato, è bene ricordarlo, vantava un’opzione per allungare l’intesa con il colosso satellitare che valeva fino alla stagione calcistica appena conclusa: insomma, dopo le partite trasmesse in chiaro lo scorso anno la Rai aveva una opzione per continuare a farlo anche nell’annata ormai imminente.

Tuttavia non è successo. Sky, infatti, ha trovato e chiuso un accordo migliore con il Biscione. La Rai ha fatto subito ricordo, ma l’ha perso. Tuttavia non demorde, e dopo il primo ricorso, ora punta tutto su nuove armi legali ingaggiando il pool legale di Zoppini e presentando appello.

In poche parole, La Rai ha deciso di tornare a presentarsi al giudice di Milano per prova a recuperare davvero la Champions League. Ci riuscisse, sarebbe un clamoroso ribaltone.

Tutto nasce dall’accordo con Sky Italia che permse alla Rai di trasmettere – in chiaro – 16 partite dell’edizione dell’anno scorso. Tuttavia, qualcosa è cambiato nel momento in cui la televisione di Stato ha voluto esercitare l’opzione per trasmettere anche le partite di quest’anno e del prossimo.

Infatti, a quel punto Sky le ha negato i diritti di messa in onda e, anzi, nel contempo, li ha venduti a Mediaset, strappando a quanto pare un accordo migliore e valido sempre per le prossime due stagioni.

Vale a dire che al momento, salvo rivoluzioni in tribunale, per i prossimi due anni le partite in chiaro, gratis, saranno sui canali Mediaset e dunque non più alla Rai.

La Rai ha da subito iniziato la sua battaglia. Prima si è rivolta al giudice di Milano, il 5 aprile 2019, puntando tutto sull’articolo 700 del Codice di procedura civile.

Questo articolo consente a qualsiasi azienda (come la Rai) di denunciare un danno (“imminente e irreparabile“) a causa del comportamento di un’altra azienda.

L’accusa della Rai a Sky è quella di averle negato di trasmettere le partite delle nuove edizioni della Champions nonostante la tv pubblica disponesse appunto di opzione per ritrasmetterle. Nonostante questo il giudice di Milano, esaminando ricorso cautelare della Rai, lo ha respinto.

La Rai, ha perso e, dallo scorso 26 giugno, ha perso la champions che è tornata a Pier Silvio Berlusconi, questa volta non tramite premium e l’esclusiva, ma tramite concessione Sky e in chiaro.

E’ finita? Nemmeno per sogno. La Rai ritenga, e si appella al no del giudice. La novità, stando ai rumors, è che la televisione pubblica pare voglia tentarle tutte rinforzando il suo parterre di avvocati.

Indiscrezioni dicono Viale Mazzini abbia chiesto supporto allo studio legale di Andrea Zoppini, tra i più noti in Italia.

Nel nuovo ricorso, il pool di legali prova a scardinare i principi dell’accordo tra Sky e Mediaset che assegna ai Berlusconi le partite gratis della Champions per i prossimi due anni.

Questo accordo per la Rai sarebbe la prova del danno imminente e nei confronti della Rai e del suo diritto di rinnovo della trasmissione dei matches. Questa la posizione della Rai che chiede di sospendere l’intesa Sky-Mediaset sulla nuova Champions. Cosa accadrà?

