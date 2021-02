Champions, la Lazio tenta l’impresa col Bayern Monaco

Come si affrontano i campioni di tutto: del mondo, d’Europa, di Germania? Inzaghi prova a indovinarlo, tra un sorriso compiaciuto e l’altro. Perché per la Lazio, dice Immobile, affrontare il Bayern Monaco è come un premio. Il coronamento di un lungo percorso iniziato lo scorso anno con la qualificazione in Champions.

Per l’allenatore, invece, i tedeschi sono ingiocabili, che nel gergo calcistico vuol dire che è quasi impossibile affrontarli. Lo dicono i numeri, le statistiche, i trofei alzati negli ultimi anni. L’ultima Champions League è stata loro, così come il Mondiale per club. Il pareggio e la sconfitta negli ultimi due turni di campionato hanno mostrato che anche loro sono umani, almeno perforabili. Ora starà alla Lazio dimostrare che si possono anche fermare agli ottavi di Champions.

“Questa partita è il coronamento di 5 anni di lavoro insieme a un gruppo meraviglioso – ha detto Inzaghi in conferenza – Il Bayern è campione del mondo, nelle ultime due di campionato ha raccolto solo un punto ma prima aveva vinto 5 gare consecutive. È normale che noi vogliamo fare una partita che ci consenta di restare aggrappati alla qualificazione in tutte le maniere”.

La sfida nella sfida sarà quella tra Immobile e Lewandowski, che nella passata stagione si sono affrontati a distanza, a colpi di gol. Alla fine ha avuto la meglio l’attaccante della Lazio: premiato con la Scarpa D’Oro non ancora ricevuta causa Covid, ma già in bacheca a dare lustro alla sua carriera: “Non mi è ancora stata consegnata, l’aspetto. È stata sudata, non smetterò mai di ringraziare Inzaghi, il suo staff e i miei compagni. È stata una cavalcata incredibile, rimarrà nella storia anche per le tante difficoltà affrontate”.