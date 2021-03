Champions League, Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Difficile pensare ad una rimonta contro i campioni di tutto, ma a chiudere nel migliore dei modi l’avventura in Champions quello sì, la Lazio deve crederci. L’appuntamento è domani a Monaco di Baviera, dove la Lazio affronterà nel ritorno degli ottavi di Champions League il Bayern Monaco dopo il 4-1 dell’andata a favore dei tedeschi.

La missione impossibile biancoceleste resta utopia, lo sa bene anche Inzaghi. Che, d’altro canto, non vuole certo arrivare in Germania per prenderne altri quattro. Per questo sta preparando la gara con attenzione, pensando al modo migliore per arginare la corazzata tedesca. La prima sorpresa dovrebbe arrivare in difesa, dove Musacchio, autore di un erroraccio all’andata, dovrebbe tornare titolare dopo tre panchine consecutive.

Anche in attacco è previsto un ingresso eccellente: dopo il solito gol che ha regalato i tre punti alla Lazio (quasi) allo scadere, Caicedo dovrebbe giocare titolare al fianco di Immobile. Un premio per l’attaccante ecuadoriano, sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra, senza mai una polemica, solo con la voglia di fare il massimo appena messo piede in campo.

A farne le spese dovrebbe essere quindi Correa, autore dell’unico gol dell’andata. Per il resto la Lazio dovrebbe disporsi con Reina in porta, Radu, Acerbi e Musacchio in difesa, Marusica e Lulic sulle fasce, al centro Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. In avanti spazio a Immobile-Caicedo.