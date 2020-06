Champions League ed Europa League, stabilite le date e le modalità della finale

L’Europa calcistica si schiude alla normalità segnando le date degli appuntamenti finali delle competizioni. Ora è ufficiale: la Champions League si assegnerà con una final eight da disputare a Lisbona. Lo ha decretato il comitato esecutivo della Uefa.

Questo torneo nel torneo deciso dalla Uefa si disputerà dal 12 al 23 agosto, non prima però dei quattro ottavi di finale di ritorno mancanti (da disputare il 7 e l’8 agosto): Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea.

Capitolo Europa League: anche in questo caso si decreterà con una final eight da giocare dopo l’assegnazione degli ottavi mancanti che verranno decisi in gara secca. L’Europa League si giocherà in Germania, in quattro città diverse: Duesseldorf, Colonia, Duisburg e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto. La Supercoppa Europea invece si giocherà a Budapest.