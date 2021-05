Manchester City e Chelsea in campo a Oporto per la finale di Champions League. La sfida tutta inglese per il titolo di campione d’Europa inizia con occasioni da entrambe le parti. Sterling al 6′ ha una palla d’oro su lancio di Ederson ma non trova la conclusione nell’area del Chelsea. Dall’altra parte, Werner nel cuore dell’area non trova la palla da ottima posizione.