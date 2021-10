Champions League, Inter-Sheriff: Calhanoglu non convocato

Sfida decisiva per l’Inter, che questa sera, contro la rivelazione Sheriff, si gioca una fetta di qualificazione agli ottavi di Champions. Per l’occasione Inzaghi non potrà fare affidamento su Hakan Calhanoglu: il turco, partito a rilento in questo avvio di stagione, non è stato convocato. In lista invece Vidal e Sensi.

Di seguito la lista dei convocati di Simone Inzaghi:

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.