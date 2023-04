Champions League, Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea: dove vederle in tv

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. In campo stasera Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea. Le due squadre italiane si affronteranno allo stadio San Siro a partire dalle ore 21. Il macht sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video, la piattaforma legata al colosso dell’ecommerce che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva di questo e ancora altre tre partite della Champions League 2022-2023.

I campioni d’Italia in carica sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro l’Empoli. Gli azzurri, invece, devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia fiducia nei compagni e propria”, ha detto il tecnico Luciano Spalletti alla vigilia del match. “La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l’uno con l’altro. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale”, ha aggiunto il tecnico, costretto anche a fare a meno di Giovanni Simeone.

Appuntamento alle 21 anche per Real Madrid-Chelsea, visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Skygo e Now.