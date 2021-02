Champions League, Porto-Juve: le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Porto, per sicurezza, ha chiuso tutto. C’entra la pandemia, ma fino a un certo punto. Perché la squadra di Coincecao, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha fatto come i bar e i ristoranti di Oporto: ha abbassato la saracinesca. Così è riuscito a non subire gol nelle ultime cinque gare di Champions League, zero gol subiti anche in casa.

Non giocherà il calcio più bello d’Europa, ma ha una difesa da primato e così è riuscito a passare il gruppo C di Champions League, alle spalle del Manchester City. Toccherà alla Juventus scardinare la serratura, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento a Oporto alle 21, diretta su Sky Sport 1.

Alcuni dati interessanti: Juve e Porto si sono incrociate solo una volta nella fase a eliminazione diretta della Champions League: era la stagione 2016/17. Molto prima, 17 anni fa, Ronaldo ha sfidato i portoghesi nella prima apparizione nella fase finale della competizione: vestiva la maglia del Manchester United.

Per lui si tratta di un ritorno a casa, ma non si aspetta che gli avversari siano ospitali. Conoscono la sua forza e faranno di tutto per fermarlo. CR7 partirà dal primo minuto, qualche dubbio invece su chi lo affiancherà. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Kulusevski che insidia Morata. Ma lo spagnolo è ancora in vantaggio. Di seguito le probabili formazioni.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, S. Oliveira, Corona; Marega, Taremi. ALL.: S. Conceicao.

A DISP.: Diogo Costa, Sarr, Diogo Leite, Loum, Grujic, Fabio Vieira, Joao Mario, Luis Diaz, Anderson, Evanilson, Martínez, F. Conceicao.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Ramsey, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.