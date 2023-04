Champions League, Spalletti: “Spero di trovare Guardiola a Istanbul”

“Il fattore campo non è mai stato importante per Napoli e Milan. Ma è un lavoro da fare, avere una mentalità da campioni per giocare sempre al massimo. Si tratta di una crescita per poter fare poi risultati importante”. Così Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha èresentato l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan.

L’allenatore azzurro ha spiegato: “La forza di una squadra non è mai una addizione dei calciatori. Servono le qualità, i comportamenti. Fin qui abbiamo fatto vedere di saper scegliere sempre come giocare al di là di presenti e assenti. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen, siamo arrivati a questo punto in Champions anche senza lui. Mi aspetto che chi va in campo avrà la massima fiducia per far venire fuori il collettivo. Raspadori si è allenato solo oggi, dovremo fare delle valutazioni su di lui. Domattina farà ulteriori prove e poi sceglieremo chi giocherà da prima punta”.

E ancora: “Ritrovare l’entusiasmo? Tutto passa dal modo di allenarsi, di stare in gruppo. Una gara come quella di domani può cancellare tutto quello che c’è intorno in questo momento. Napoli-Milan in campionato interessa solo ai tifosi delle due squadre, domani sera interesserà ai tifosi di tutto il mondo e questo lo sanno anche i calciatori”.

Ha concluso Spalletti: “Occasione unica? Io spero arrivino anche notti più importanti di questa nella mia carriera. Siamo a un punto altissimo, sia io che i calciatori, dobbiamo avere voglia e entusiasmo, ricordando da dove siamo partiti e dove possiamo arrivare. Ai quarti ci si confronta con squadre e stadi in cui diventa quasi proibitivo, invece mi aspetto di vedere una squadra che se la gioca. È una notte bellissima, ci dobbiamo anche divertire e gustare tutto già da stasera, non solo in campo”.

