“La Juventus che ha superato il turno di Champions vuol dire che ha fatto bene quello che doveva fare, ed essere prima del girone sicuramente aumenta l’autostima”. Lo dice Luciano Moggi all’Adnkronos. “Di sicuro non sarà la favorita per il titolo, ma è importante questo risultato, e un titolo di merito ce l’ha. Ora il problema di fondo è facilitato per i prossimi incontri, almeno agli ottavi non incontrerà le prime degli altri gironi”.