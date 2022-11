Champions, sorteggio ottavi finale: Milan-Tottenham, Eintracht-Napoli e Inter-Porto

(Adnkronos) – Prima partita di ottavi di Champions League da giocare in casa per il Milan. L’avversario estratto dall’urna a Nyon è il Tottenham di Antonio Conte. Il sorteggio sorride al Napoli, che affronterà in trasferta l’Eintracht Francoforte. Anche l’Inter, oltre al Milan, giocherà la prima partita di ottavi di Champions League in casa. L’avversario estratto dall’urna è il Porto.

Ecco gli accoppiamenti completi per gli ottavi di finale di Champions League estratti oggi a Nyon: Lipsia – Manchester City; Brugge – Benfica; Liverpool – Real Madrid; Milan – Tottenham; Eintracht Francoforte – Napoli; Dortmund – Chelsea; Inter – Porto; Paris Saint Germain – Bayern Monaco.