Charli D’Amelio: chi è, età, biografia e curiosità sulla star di TikTok

Charli D’Amelio è un nome che per molti non dice niente ma per i più giovani e attenti ai trend social è senza dubbio sinonimo di “virale”. Da qualche settimana gli utenti iscritti a TikTok, l’app di video sharing di proprietà della cinese ByteDance, si sono imbattuti in numerose clip provenienti dal profilo ufficiale della giovane Charli o, quantomeno, in un contenuto collegato alla 15enne.

In queste ore moltissime persone si stanno chiedendo come sia stato possibile che una ragazza americana di soli 15 anni sia stata in grado di passare da zero a 5 milioni di follower in pochissimo tempo. Sfruttando la celebrità ottenuta su TikTok, infatti, Charli è riuscita a convertire la popolarità all’interno dell’applicazione per aumentare i seguaci anche su altre piattaforme come Instagram e Snapchat.

Charli D’Amelio: chi è, anni, altezza, Instagram e altri social network

Charli D’Amelio è una giovane ragazza americana di 15 anni. È nata il 1 maggio 2004 negli Stati Uniti ed è diventata famosa nelle ultime settimane grazie alla piattaforma social TikTok, molto utilizzata soprattutto dai teenager. Charli è alta circa 1,70m, il suo segno zodiacale è il Toro ed è una studentessa.

Nel tempo libero studia danza e da qualche giorno la sua fama sui social network l’ha trasformata in una vera e propria influencer. Il suo profilo TikTok ufficiale è @charlidamelio dove sono iscritti oltre 5milioni di utenti. Charli D’Amelio è iscritta anche ad altri social network tra cui Instagram dove il suo profilo (@charlidamelio) è seguito da oltre 700mila seguaci, su Snapchat e su Twitter.

Oltre a Charli in questi giorni stano crescendo molto anche gli account dei sui familiari che spesso appaiono nei video caricati su TikTok insieme a lei. Nel dettaglio su TikTok possiamo trovare la sorella di Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio (@dixiedamelio), il padre Marc D’Amelio (@marcdamelio) e la madre Heidi D’Amelio (@heididamelio).

Di recente la famiglia D’Amelio è apparsa su numerose testate giornalistiche americane in seguito alla creazione di un Meet & Greet con Charli, una pagina web dove si chiedeva il pagamento di oltre 100 dollari per incontrare la webstar di TikTok. In seguito alle tante polemiche sollevate dagli utenti e fan della giovane danzatrice la stessa Charli si è vista costretta a realizzare un video su TikTok per spiegare che tutti i guadagni generati dall’evento sono stati devoluti in beneficienza ad alcune associazioni. Il fenomeno Charli D’Amelio è in costante sviluppo e secondo i più esperti è ancora agli inizi, chissà cosa riserverà nei prossimi mesi e come evolverà la carriera della ragazza, sempre più cliccata sui social media.