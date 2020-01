Charli D’Amelio Instagram: balletto sexy per iniziare l’anno (Video)

Uno dei nomi più cliccati sul web negli ultimi tempi è quello della star di TikTok Charli D’Amelio, in particolare dopo lo scandalo delle foto private rubate sui social che si sono rapidamente diffuse a macchia d’olio su Internet.

Charli D’Amelio e Dixie D’Amelio insieme su Instagram: le foto delle sorelle D’Amelio sui social, boom su Instagram

Se si controlla il profilo Instagram di Charli D’Amelio, così come i profili della sorella Dixie, tutto sembra piuttosto tranquillo nonostante le ultime vicissitudini. L’ultimo post della star di Tik Tok ha però deliziato i tantissimi fan, visto che Charli si è mostrata in una performance di danza.

Come si può vedere dal video postato su Instagram da Charli D’Amelio, la star è in grandissima forma e ha ripreso a fare quello che le riesce meglio, esibirsi. I movimenti sono come sempre sexy e perfetti, la simpatia quella che i numerosissimi follower già conoscono bene.

“Just dancing as per usual” ha scritto Charli come didascalia al video, ovvero: semplicemente danzare, come al solito. Come tutti i suoi fan non vedono l’ora di vedere.