Chase Hudson, chi è il fidanzato di Charli D’Amelio: età, foto Instagram e curiosità

Chase Hudson e Charli D’Amelio sono fidanzati? È questa una delle principali domande che si pongono i tantissimi fan dell’influencer di TikTok. A rispondere al quesito una serie di foto e video che immortalano la star di TikTok Charli in atteggiamenti intimi con Chase.

Nel dettaglio di recente hanno iniziato a circolare in rete una serie di scatti che mostrano un bacio tra Charli D’Amelio e Chase Hudson ma anche un filmato di inizio anno in cui Charli e Chase si tengono mano per mano all’interno di un centro commerciale. Nonostante i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, anche sui social network ufficiali dei due giovani si vedono spesso foto di coppia tra abbracci e video in lip-sync.

Chase Hudson: chi è, anni, altezza e dove vive il fidanzato di Charli D’Amelio

Chase Hudson è un TikToker molto famoso in America, noto in rete con il nome d’arte Lilhuddy. Da diversi mesi Chase è fidanzato con la web star Charli D’Amelio. Chase Hudson è nato il 15 maggio 2002 a Stockton, California. Chase Hudson è alto 1.70 m e pesa circa 68 kg. Su TikTok il profilo ufficiale di Chase Hudson (@lilhuddy) vanta più di 12 milioni di follower mentre su Instagram l’account ufficiale ha da pochi giorni superato i 4.5 milioni di seguaci.