Che cosa aspettarsi quando si aspetta: trame cast del film su Canale 5

Anche la televisione va in vacanza, o meglio si prende un giorno di riposo per celebrare la festa della Repubblica. Oggi martedì 2 giugno, infatti, Uomini e Donne non va in onda. La celebre trasmissione di Maria De Filippi riprenderà la consueta programmazione a partire da domani. Al suo posto Canale 5 propone il film ‘Che cosa aspettarsi quando si aspetta’.

Il titolo originale del film è What to Expect When You’re Expecting, ed è uscito nel 2012. Mediaset ha optato quindi per un lungometraggio al posto del consueto appuntamento con il dating show più famoso d’Italia. Scopriamo quindi meglio trama e cast di ‘Cosa aspettarsi quando si aspetta’.

Cast stellare per una commedia divertente

Il film in onda oggi alle 14 e 45 su Canale 5 è composto di un cast stellare che vede tra i protagonisti Cameron Diaz, Chris Rock, Jennifer Lopez, Rodrigo Santoro, Chace Crawford e Matthew Morrison. Una commedia corale che vede al centro di ogni vicenda l’attesa di un figlio, che in alcuni casi stravolgerà la vita di coppia e in altri servirà a cementarla.

Diverse situazioni in ballo: dalla coppia formata da celebrità della televisione, alla reporter che viaggia il mondo alla ricerca di un bambino da adottare, fino ad arrivare all’appassionata spasmodica di libri sulla gravidanza che si troverà a vivere sulla propria pelle ciò che ha sempre letto e scritto. Una coralità di situazioni che dà vita ad una pellicola divertente e scorrevole.