Che cos’è Demo2, la missione spaziale targata Nasa e SpaceX

Dopo nove anni dall’ultima volta, l’America è pronta per lanciare due astronauti nello spazio. Il lancio è previsto, tempo permettendo, alle 16.33 del 27 maggio (22.33 ora italiana) dalla rampa 39A del Kennedy Space Center della Nasa nella storica Cape Canaveral, in Florida.

#LaunchAmerica: We’re sending U.S. astronauts to the @Space_Station on a U.S. rocket from U.S. soil at 4:33pm ET on Wednesday, May 27. Here’s how you can watch: https://t.co/ChRxWaIkNP pic.twitter.com/PXTBqcAD85

— NASA (@NASA) May 25, 2020