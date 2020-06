Che Dio ci aiuti 5 oggi 18 Giugno 2020, su Rai1: trama, cast, cosa succede oggi

Torna puntuale questa sera Che Dio ci aiuti 5 nella prima serata del 18 giugno 2020 ovviamente su Rai1, con tutto il carico di pathos e di interesse che da tempo si è creato intorno a questo prodotto.

Cosa vedremo oggi in puntata? E soprattutto come riuscirà a farsi strada tra i concorrenti, Che Dio ci aiuti 5 a fronte, anche se non soprattutto, di quel che propongono gli altri canali? Questo è tutto quello che vi è in programmazione oggi che si vedrà stasera in tv in tutti i canali in chiaro. Nell’attesa di capire quanti vedranno Che Dio ci aiuti 5, invece è possibile vedere qui l’esito degli ascolti tv della giornata di ieri.

Che Dio ci aiuti 5: trama della replica

La fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, oggi, nella puntata Basta un click vede Suor Angela scoprire che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex–fidanzato e chiede aiuto a Nico.

Nel mentre, Suor Costanza arriva a capire il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato la gioia grazie ad Azzurra, ma sta per fare una scelta pericolosa.

In Tu chiamale se vuoi fissazioni, invece accade che, mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che riguarda i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione unica, ma c’è dubbio sulla sincerità dei suoi sentimenti.

Nel contempo, Azzurra dichiara che metterà in vendita il convento, ora che Valentina è migliorata. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto.