Che Tempo Che Fa, Amadeus e Fiorello domenica ospiti di Fazio

(Adnkronos) – Amadeus e Fiorello saranno ospiti domenica di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, all’antivigilia dell’inizio di Sanremo 2024. L’annuncio arriva sull’account social del programma del Nove. Se, dunque, aveva fatto discutere l’embargo posto dal festival sui cantanti nelle trasmissioni non Rai, la tradizione dell’ospitata dei conduttori prima del festival rimane anche con il passaggio del programma di Fazio sul canale Nove.

Nelle scorse settimane, sia Fazio che Littizzetto avevano ironizzato con amarezza sull’impossibilità di ospitare nella domenica dopo la finale del festival, l’11 febbraio, il vincitore di Sanremo, che era diventata una abitudine quando il programma di Fazio era trasmesso dalla Rai. Evidentemente Amadeus e Fiorello hanno voluto dare dimostrazione tangibile che l’embargo sui cantanti è un altro conto e non intacca i buoni rapporti con ‘Che Tempo Che Fa’ e che il programma di Fazio, che gode di ottimi ascolti, resta una buona vetrina per pubblicizzare il festival anche su canali non Rai.