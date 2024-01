(Adnkronos) – Papa Francesco torna da Fabio Fazio. “Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di ‘Che tempo che fa’ sarà S. S. Papa Francesco”, ha scritto Fazio su X annunciando che nella prossima puntata del programma, ora in onda sul Nove, avrà l’onore di intervistare il pontefice. Si tratta della seconda volta per il conduttore, dopo l’intervista del 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3.