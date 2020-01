Checco Zalone: età, laurea e fidanzata dell’attore campione d’incassi

Ogni cosa che tocca diventa ora. O meglio: ogni film che pensa diventa campione d’incassi. Checco Zalone è il fenomeno del cinema italiano, i numeri dicono questo. E non è di certo un caso se il suo Tolo Tolo abbia stracciato ogni tipo di record e si avvii a diventare il film italiano più visto di sempre. La pellicola uscita poche settimane fa nelle sale è stata capace di superare ogni previsione e decreta ancora una volta Zalone come Re Mida del nostro cinema.

Il suo Tolo Tolo ha diviso critica e pubblico: c’è chi dice sia meno divertente rispetto agli altri, chi invece pensa che il suo intento fosse far riflettere. Alla fine però per un motivo o per un altro tutti sono andati al cinema. E per Checco Zalone è già una vittoria. Il comico pugliese sta facendo discutere di sé e la messa in onda del suo Cado dalle Nubi in onda oggi su canale 5 non farà altro che alimentare il dubbio. Ma chi è realmente Checco Zalone?

Checco Zalone, un avvocato prestato al cinema

Dietro l’apparenza leggera e spensierata di Checco Zalone, nome d’arte di Luca Pasquale Medici, si nasconde un uomo colto e pensatore, capace anche di far riflettere. Non tragga in inganno il suo essere semplice e il suo voler apparire anche ignorante alle volte, Checco Zalone è infatti laureato in giurisprudenza e ha abbandonato l’idea di diventare avvocato per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Ha iniziato in giovane età, ha acquisito visibilità a 27 anni come conduttore di alcuni festival locali e ha trovato il successo vero pochi anni dopo, con la partecipazione a Zelig. Da lì è stata un’ascesa che lo ha portato a diventare un fenomeno non solo cinematografico, ma addirittura social nel nostro paese.

Nel 2009 ha preso parte al suo primo film ‘Cado dalle nubi’ che lo ha iniziato al mondo del cinema, dal quale non sarebbe mai più uscito. Per quanto riguarda la vita sentimentale Checco Zalone è fidanzato ormai da molti anni, 13 per l’esattezza, con Mariangela Eboli che ha conosciuto mentre la donna lavorava come animatrice nel 2006. Checco Zalone ha due figlie: Gaia e Greta nate dalla relazione con Mariangela che non è ancora diventata sua moglie.