Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Velletri (RM) un’udienza per il processocontro Chef Rubio – per un suo post offensivo pubblicato nel 2020 su Twitter(oggi “X”) – nell’ambito del quale il Sindacato Autonomo di Polizia a ottobre è stato ammesso come parte civile.

Processo a Velletri, Chef Rubio definì sul social “4 maiali gli appartenenti alla Polizia di Stato e al SAP”

Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, costituitosi parte civile con l’Avvocato Valter Biscotti, è stato sentito come testimone e ha confermato le accuse della denuncia depositata a suo tempo, nella quale Chef Rubio definì 4 maiali gli appartenenti alla Polizia di Stato e al SAP.

Processo a Velletri, Chef Rubio attaccò il comune di Ferrara in merito ala tragica uccisione “di un ragazzino inerme”

In particolare, nel post pubblicato nel 2020 – riferisce ancora il Segretario Generale del SAP – si leggeva: “Caro Comune di Ferrara anche se avete messo l’installazione ‘la Monnezza’ proprio a denunciare che chi uccise un ragazzino inerme furono 4 maiali della @Poliziadistato di Ferrara (@sindacato_Sap ancora in servizio, potreste far spostare i cassonetti? Grazie #AldroVive #Ovunque”.

Processo Chef Rubio a Velletri, il Segretario Generale del SAP: “Tantissimi poliziotti si sono lamentati delle offese ricevute e hanno chiesto al SAP di prendere gli opportuni provvedimenti in sede giudiziaria”

Nello specifico Paoloni ha confermato la larghissima diffusione che ha avuto il post offensivo di Gabriele Rubini (noto come Chef Rubio), in quanto “tantissimi poliziotti si sono lamentati delle offese ricevute e hanno chiesto al SAP di prendere gli opportuni provvedimenti in sede giudiziaria”.

Infine Paoloni ha inoltre confermato le accuse anche alle domande poste dall’Avvocato dello studio Anselmo di Ferrara che rappresentava Chef Rubio. L’udienza è stata rinviata per sentire altri testi a lunedì 3 marzo 2025.

Max