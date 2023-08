Chelsea, Cesare Casadei vicino al Leicester di Maresca

(Adnkronos) – Il giocatore italiano Cesare Casadei è in procinto di lasciare il Chelsea, dove è arrivato nell’estate del 2022 dalle giovanili dell’Inter. Tornato ai ‘blues’ dopo essere stato in prestito al Reading a gennaio, il club avrebbe trovato l’accordo con il Leicester City per il prestito dell’italiano le cui visite mediche sono programmate in settimana. Il tecnico italiano delle Foxes Enzo Maresca ha convinto il giovane talento azzurro a scendere in Championship anziché sbarcare in Serie A con il Genoa.