Chernobyl, la serie da oggi 18 Giugno 2020 in chiaro su La7: cast, trama, incidente centrale nucleare 1986

Arriva in chiaro, anticipata da una grande attesa per coloro che l’hanno già vista in altre piattaforme e chi ne è incuriosito, la nota Chernobyl, la serie tv che andrà in chiaro su La7 in tre serate, ogni giovedì, dal 18 giugno al 2 luglio.

Nonostante ai più, già solo per una associazione di idee, il titolo della serie indichi già, grossomodo, ciò di cui parla la trama, andiamo a vedere da vicino di cosa tratta la storia raccontata da questa importante e celebrata serie tv.

Chernobyl, la serie da oggi 18 Giugno 2020 in chiaro su La7: di cosa parla

Chernobyl, La Serie arriva su La7. Da oggi, giovedì 18 giugno, in prima serata, la rete diretta da Andrea Salerno manda in onda la serie prodotta da Sky e HBO, lanciata lo scorso anno nel Regno Unito e trasmessa in Italia in estate su SkyAtlantic. Ora arriva, in onda in chiaro, disponibile per tutti.

La notte del 26 aprile 1986, all’una, 23 minuti e 45 secondi, una prima esplosione distrusse il reattore Rbmk-1000 del blocco 4 nella centrale elettronucleare Vladimir Il’ič Lenin, a breve distanza di chilometri da Černobyl, in Ucraina.

Ad oggi è il più grande e terribile incidente mai accaduto in una centrale nucleare insieme a quello di Fukushima del marzo 2011, classificato di livello 7 (catastrofico) dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

In tal senso, Chernobyl – La Serie racconta cosa è successo quel giorno che ha causato 30 morti tra gli operatori della centrale nei mesi successivi, con un impatto totale che va dai 4mila ai 90mila morti e un’onda radioattiva che si è sparsa in tutta Europa, con zone contaminate a tutt’oggi.

Consiste in una ricostruzione di una vicenda che ha segnato, tra errori e misteri, un’intera decade e quelle a venire, e che ha contribuito a causare il peggior disastro nucleare di tutti i tempo.

Tra le conseguenze sanitarie, politiche e psicologiche del disastro accaduto in Ucraina, allora sotto il controllo dell’Unione Sovietica, e un modo nuovo di guardare, forse, anche all’intero concetto di eco-sostenibilità delle produzioni.

La serie conta nel cast Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, e Anatoly Dyatlov. Ad interpretare Gorbaciov, vi è l’attore scandinavo David Dencik. Si tratta di una seria di cinque gli episodi, che La7 trasmetterà in tre serate, ogni giovedì, dal 18 giugno al 2 luglio.