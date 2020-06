Chernobyl – La Serie le prime due puntate oggi 18 Giugno su La7: titoli, trama, cast, orario, anticipazioni

Arriva oggi 18 Giugno su la7 in prima serata la tanto attesa, conclamata (e da alcuni contestata) serie Chernobyl, che racconta come noto le vicende del tragico, terribile incidente nucleare accaduto nella notte del 26 aprile 1986.

Leggi anche: Chernobyl, la serie da oggi 18 Giugno 2020 in chiaro su La7: cast, trama, incidente centrale nucleare 1986

Quando, esattamente all’una, 23 minuti e 45 secondi, ci fu una prima esplosione al reattore del blocco 4 nella centrale elettronucleare Vladimir Il’ič Lenin, appunto a Černobyl, in Ucraina.

Si tratta del peggio incidente mai verificaotsi in una centrale nucleare accanto a quello di Fukushima che però successe nel marzo 2011, classificato di livello 7 (catastrofico) dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

Leggi anche: Chernobyl, mare di polemiche per la serie TV

La serie Chernobyl vuole proprio proporsi di andare in profondità e raccontare cosa è successo nella centrale, e di capire come è capitata la tragedia che che ha prodotto 30 morti tra gli operatori della centrale e poi tra i 4mila ai 90mila morti nel tempo, oltre ad un’onda radioattiva che si è diffusa in tutta Europa, con zone contaminate ancora in quest’epoca.

Oggi, 18 giugno 2020 arrivano le prime due puntate in chiaro su La7. Su cosa vertono le trame? E’ presto detto.

La7, ore 21.15: Chernobyl – 1^ Tv Free

1:23:45: è il titolo della prima puntat. Il 26 aprile 1988, a due anni dall’incidente occorso a Chernobyl, il professor Valerij Legasov, prima a capo della squadra che si è occupata di gestire il disastro nucleare, registra una serie di nastri nei quali accus al’ingegnere Anatolij Djatlov (condannato a soli 10 anni di lavori forzati) di essere responsabile diretto dell’incidente nucleare. Appena uscito di casa, nota alcuni uomini del KGB, nasconde le registrazioni e si toglie la vita impiccandosi.

Please Remain Calm: è il titolo della seconda puntata. Sette ore dopo l’esplosione, la scienziata Ulana Khomyuk di Minsk rileva un picco di radiazioni nella città bielorussa, ad oltre 400 km di distanza da Chernobyl. Le autorità locali ignorano le sue preoccupazioni, quindi si dirige verso l’Ucraina per verificare la situazione di persona. Nell’ospedale sovraccarico di Pryp”jat’, Lyudmilla scopre che Vasily è stato evacuato a Mosca, città in cui Legasov sta chiarendo a Michail Gorbačëv che la situazione è a dir poco grave, e viene dunque inviato a Chernobyl unitamente a uno scettico Shcherbina.

La serie ha nel cast i seguenti attori: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, e Anatoly Dyatlov. Ad interpretare Gorbaciov, è l’attore David Dencik. Si tratta di una seria di cinque gli episodi, che La7 lancia da oggi, in tre serate, ogni giovedì, dal 18 giugno al 2 luglio.