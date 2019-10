Chi è Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: vita privata, fidanzato, tv, Instagram, musica, incinta, gossip

Sua madre Michelle Hunziker torna in tv questa sera per prendere le redini di Amici Celebrities al posto della De Filippi, dopo il cambio di giorno, per risollevare un reality che sembra tirare più per le polemiche tra conduttrice e concorrenti o tra giudici (tipo Platinette) e competitor sotto accusa (come Joe Bastianic) che non per la qualità dello show o delle performance, come sottolineato da Aldo Grasso.

Suo padre, Eros Ramazzotti invece, continua a mietere successi intramontabili nella storia della musica italiana.

Lei, intanto, con naturalezza, va avanti con la sua carriera e la sua vita personale, seguita da popolarità e un nugolo di followers. Lei è Aurora Ramazzotti, appunto la figlia del notissimo cantante Eros Ramazzotti e della showgirl e conduttrice Michelle Hunziker.

Ma cosa sappiamo esattamente di Aurora Ramazzotti? In particolare chi c’è dietro la classica figura di ‘figlia di’? Ecco chi è Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ecco tutto ciò che sappiamo e che è venuto fuori sulla giovane.

Chi è Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: fisico, altezza, segno zodiacale tatuaggi, acido, prima volta, primo bacio

In attesa di scoprire come andrà questa sera il debutto da conduttrice di Amici Celebrities di sua madre Michelle, ecco cosa si sa della bella Aurora Ramazzotti.

Amante dei social, attivissima su Instagram, Aurora Ramazzotti ama far parlare di sè. Per esempio, in questi giorni è finita al centro dei gossip per una sua presunta gravidanza. Aurora Ramazzotti è incinta?

La figlia della conduttrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker e del cantautore romano Eros Ramazzotti ha in verità smentito quanto fatto trapelare da alcuni rumors dopo il presunto pancino sospetto. Niente gravidanza per Aurora Ramazzotti dunque?

Se questo non è vero, allora cosa lo è? Ecco chi è Aurora Ramazzotti e cosa possiamo raccontare su questo e su tanti altri temi che la riguardano. Ad esempio la ragazza tramite una story su Instagram ha smentito con ironia di aspettare un bambino. La Hunziker dovrà aspettare ancora un po’ visto che la rivista “Adesso“, che per prima aveva lanciato la notizia, aveva titolato: “Michelle e Aurora, che sia la volta buona? Mamma vorrebbe tanto un nipotino”.

Sarà presto, dal suo punto di vista, dal momento che è giovanissima. Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 a Sorengo, comune svizzero del Canton Ticino nel distretto di Lugano. Figlia d’arte, oggi Aurora è già una conduttrice tv e si muove per avere un futuro tutto suo nel mondo dello spettacolo.

Il suo segno zodiacale è il Sagittario (la madre Michelle invece è Acquario e il padre Scorpione) ed è alta 1 metro e 68 cm. Aurora Ramazzotti, nota anche per aver condotto X Factor daily, oggi dunque ha 22 anni.

La figlia del cantante e della showgirl è entrata appunto nel cuore di tanti fan nel 2015 conducendo per Sky la fascia pomeridiana del talent musicale X-Factor. Aurora era chiamata a commentare quello che facevano i concorrenti dietro le quinte. Successivamente è stata confermata per le edizioni del 2016 e del 2017.

Aurora Ramazzotti cresce a Milano e ha frequentato l’istituto bilingue International European School, ottenendo il diploma nel 2015. Oggi è iscritta all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La Ramazzotti ha molti fan sui social dove ama postare immagini e video della sua vita quotidiana e dei suoi viaggi, come l’ultimo in Marocco.

Su Instagram la ragazza può vantare oltre un milione e mezzo di follower. In molte foto è insieme al fidanzato Goffredo Cerza oppure con le amiche. I genitori di Aurora, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si sono separati nel 2002 dopo quattro anni di matrimonio. Oggi entrambi si sono risposati e hanno avuto altri figli dai rispettivi coniugi.

La conduttrice televisiva, attrice ed ex modella è legata all’imprenditore della moda Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto Sole e Celeste. Eros Ramazzotti, è unito in matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ora si sono lasciati.

Aurora è molto legata alla sua famiglia e ai suoi fratellastri e sorellastre. Suo papà, Eros Ramazzotti, le ha scritto e dedicato due canzoni: “L’Aurora” e “Quanto amore sei”.

Chi è Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: dieta, anni, canzone, sesso, minacce e paure social, bodyguard

La figlia della Hunziker è nota per alcune sue diete che l’anno vista dimagrire rapidamente, per le sue stories su Instagram ma anche per aver subito bullismi virtuali.

Aurora Ramazzotti infatti è stata anche vittima di terribili minacce: “O ci paghi, o sfregiamo Aurora con l’acido”, il messaggio riferito alla madre. Da allora la ragazza vive sotto scorta e ha una guarda del corpo privata, Sergio.

“Da un giorno all’altro ho dovuto adattarmi a un’altra persona, che è la guardia del corpo che vive con me da allora. All’inizio ho preso le distanze da tutto: sono tornata da mia madre e non ho più visto nessuno. Avevo paura“, aveva raccontato al “Corriere della Sera”.

Aurora Ramazzotti ha molti tatuaggi. Il primo, fatto a Formentera, è una “F” sul piede, in onore della sua prima vacanza pagata da sola. Un altro si trova sulla schiena e raffigura un cuore circondato da fiori: è l’amore che prova per i suoi fratelli a cui è legatissima.

All’interno del polso sinistro ha tatuate le lettere “E” e “M”, le iniziali dei suoi genitori. Sul quello destro ha un tattoo di colore rosso che raffigura una corona. Sopra il gomito, ne ha un altro per celebrare l’amicizia con la sua migliore amica. Poi ha anche tatuato “Ma il tuo sorriso resta”, parole della canzone che Pino Daniele ha dedicato alla figlia Sara.

Aurora Ramazzotti è stata fidanzata con Edoardo Gori, nipote del sindaco di Bergamo (Giorgio) e marito di Cristina Parodi. A seguire si parlava di un suo presunto legame con Riccardo Marcuzzo, cantante e vincitore dell’edizione 2016 del talent Amici: il gossip però non è mai stato confermato.

Oggi, grazie a un’amica in comune, la giovane conduttrice tv è felicemente innamorata e legata a Goffredo Cerza da fine 2016.

Del ragazzo si sa molto poco: è nato a Roma ma vive a Londra, studia ingegneria, è appassionato di palestra, sci e viaggi. Nel 2018 Goffredo Cerza ha anche lanciato un suo blog di fitness dove parla di nutrizione, sport e dà consigli insieme ad esperti del settore.

Aurora Ramazzotti parla spesso della sua vita privata liberamente sui social. Non solo smentendo di essere incinta. Spesso ha parlato del suo primo bacio (“Il mio primo bacio? In gruppo in bagno a 12 anni”) così come appunto delle minacce subite (“Minacciata con l’acido, ora cerco di affrontare la paura”) ma anche delle sua prima volta. “La prima volta che ho fatto l’amore? C’entra mia madre Michelle Hunziker”, ha detto. E i fan si sono incuriositi tantissimo,