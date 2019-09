Chi è Beppe Convertini: il conduttore discusso per la presunta omossessualità

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Beppe Convertini, ex modello e conduttore del quale si è chiacchierato in particolare a proposito delle sue preferenze sessuali. Ha fatto scalpore infatti l’intervista di un presunto ex che ha confessato una lunga storia con lui.

Beppe Convertini è gay? Chi è, età, moglie, figli, altezza, compagna, amori del conduttore Rai

Beppe Convertini è del 1971; nato a Martina Franca, divenne famoso negli anni ’90 per l’attività di modello. L’artista infatti sfilò nelle passerelle più importanti del mondo, oltre a fare da testimonial per numerosi marchi nazionali ed internazionali.

In seguito l’approdo al cinema e alla tv, con la partecipazione al film ‘Belle al Bar’ di Alessandro Benvenuti e al programma Festivalbar, oltre alle esperienze a teatro con Leopoldo Mastelloni.

Su Rete 4 diventa poi inviato della trasmissione ‘Chi c’è… c’è” e fa parte del film ‘Il Cielo in una Stanza’ di Carlo Vanzina. Grande notorietà la acquista poi con la soap Vivere, oltre a partecipare a numerose altre pellicole.

Dopo essersi distinto per il suo impegno con una missione umanitaria in Siria, nell’estate 2019 diventa co-conduttore de ‘La Vita in Diretta Estate’ insieme a Lisa Marzoli.