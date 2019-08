Chi è Booba, il rapper francese cresciuto tra faide e fame di successo

Nella notte è scampato ad un agguato che ha visto preso di mira il set dell’ultimo videoclip che stava girando: Élie Yaffa, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Booba, è un rapper francese cresciuto tra strofe e voglia di successo, con la strada sempre sullo sfondo.

L’agguato si è consumato nella notte in un hangar dismesso nella banlieu parigine, dove erano presenti una ventina di persone, tre delle quali rimaste ferite a causa di un agguato armato di un gruppo di aggressori che dopo aver aperto il fuoco si è dato alla fuga e è attualmente ricercato dalla polizia francese.

Sparatoria a Parigi, chi è Booba

Ancora ignote le cause che hanno portato al raid, anche se il passato di Booba potrebbe far pensare a qualche faida con gruppi rivali. Il rapper nato nel 1976 a Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine inizia la sua carriera da artista nel 1994, prima con il rapper Alì, per poi intraprendere la strada da solista nel 2002.

La strada e il quartiere sono sempre stati gli elementi chiave dei testi di Bobba, che nel 2015 ha fondato la sua etichetta, la 92.i, con cui scova nuovi talenti e produce i suoi brani. Il rapper non è famoso solo per la sua carriera musicale, ma anche per le numerose faide con altri gruppi di rapper che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

Nell’agosto del 2018, dopo un’altra serie di episodi di minore rilevanza, è protagonista di una violenta rissa con il rapper Kaaris all’aeroporto di Orly davanti a centinaia di testimoni. Una lite che ha portato Booba al risarcimento di decine di migliaia di euro. La rissa risalente alla scorsa estate è solo l’ultimo episodio di una serie di controversie che hanno visto protagonista il rapper francese, ieri sfuggito, forse solo per fortuna, ad un raid armato.