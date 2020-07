Chi è Borja Mayoral, il talento del Real Madrid che piace alla Lazio

Immobile non è più quello del campionato pre-Covid, Caicedo si è spento e Correa si è infortunato. L’attacco della Lazio non punge più e punti scivolando via insieme alle ambizioni. Dallo scudetto alla necessità di difendere un posto in Champions: le priorità in casa biancoceleste sono cambiate nel giro di poche settimane.

La qualificazione in Champion è l’obiettivo attuale, ma la Lazio la competizione inizia già a giocarla sul mercato. Il club di Lotito si sta infatti guardando intorno per capire quali possano essere gli elementi ideali da inserire in rosa. In questo senso il nome nuovo è quello di Bruno Mayoral, di cui la Lazio ha chiesto informazioni al Real Madrid come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Spagnolo, 23 anni, un talento di cui in parecchi si erano accorti. Quest’anno ha giocato nel Levante con cui ha segnato 8 gol, l’ultima nella vittoria col Celta Vigo. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, quindi l’eventuale trasferimento potrebbe essere concluso solo a titolo definitivo. Niente prestiti o modalità differenti dall’acquisto secco.

Borja Moyaral è un giovane talentuoso che ha fatto vedere le sue potenzialità anche con l’Under 21 della nazionale spagnola, con cui ha segnato 16 complessivi diventando protagonista dell’europeo di categoria vinto. E’ il nome nuovo in casa Lazio: tare lo monitora, intanto ha chiesto informazioni al Real.