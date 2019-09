Chi è Damiano Coccia (Er Faina), dal web a Temptation Island: età, fidanzata e vita privata

Ha una parola per tutti, Alessia Marcuzzi l’ha definita ‘lucida sincerità’. Damiano Coccia, conosciuto come Er Faina, a Temptation Island Vip si sta mostrando come appare sul web: sincero, schietto, senza peli sulla lingua. Alla fine di ogni video diceva la sua, consigliava, si indignava, s’innervosiva come se provasse sulla sua pelle i dolori degli atri concorrenti.

Poi quel fastidio lo ha provato in prima persona, perché Alessia Marcuzzi, durante il falò, gli ha mostrato due video della fidanzata Sharon Macrì, alle prese con la conoscenza di altri ragazzi. Una situazione che ha atterrito il fenomeno del web, apparso giù di morale come raramente si era visto.

Chi è Er Faina

La mancanza di Sharon ha portano Er Faina in uno stato di agitazione che lo ha spinto a riflettere sulla propria situazione sentimentale. Così come ha fatto Sharon Macrì, 23 anni e un presente lontano dai riflettori. La giovane ragazza, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo, come affermato dallo stesso Faina in un’intervista: “Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sa badare alla casa, non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!”.

Damiano Coccia, classe 1988, 31 anni compiuti da poco, è diventato famoso grazie ai video pubblicati su Facebook, in cui si scagliava in modo veemente contro gli argomenti più disparati, tra cui proprio i reality show, e Temptation Island nello specifico, criticato a più riprese dal romano. Un conflitto d’interessi che ha spinto le pagine del web più famose a lanciare una specie di protesta evitando di commentare con post e meme le ‘gesta’ del Faina a Temptation Island Vip.