Chi è Davide Blanda: età e lavoro del tronista diventato cavaliere del Trono over

Uno su tre non ce la fa, è la nuova regola di Uomini e Donne. In tempo di rinnovamento la trasmissione di Maria De Filippi ha scelto un modo diverso per scegliere i nuovi tronisti: ossia un sondaggio sulla piattaforma Witty. I due più votati siedono sulla poltrona rossa più ambita dai giovani, l’altro deve accantonare il sogno.

E’ quello che è successo in questo avvio di nuova stagione. Un ragazzo, tra i tre in lizza, non è riuscito ad arrivare al trono. Si tratta di Davide Blanda, che ha scoperto la decisione del pubblico in studio, mentre Maria De Filippi leggeva il verdetto. Non deve esserci rimasto bene, ma si sa, la vita offre sempre nuove opportunità. Ed è quello che è successo a Davide.

Davide Blanda, un nuovo cavaliere

Maria, una volta sancito il verdetto, ha proposto a Davide di rimanere all’interno del programma come nuovo cavaliere del Trono over. Proposta accettata di buon grado dal ragazzo, che ora sarà quindi un nuovo protagonista del Trono over nonostante la giova età. Davide ha infatti 27 anni, ma ha attirato le attenzioni di alcune dame.

Il giovane vive con i genitori e i fratelli, lavora come operaio in un’azienda alimentare e cerca il vero amore. Nel video di presentazione ha raccontato di aver avuto la sua storia più importante a 19 anni, con una ragazza più grande a cui deve molto. “A 27 anni credo di poter partecipare e sperare di trovare una persona a cui posso dare stimoli e riceverli. ‘Ora non rifiuterei il corteggiamento da parte di una donna più grande’, ha ribadito.