Chi è Domenico Bini, il ‘maestro’ del web che ha vinto una targa di Youtube

“Ringrazio tutti i miei fan e non per il traguardo raggiunto. Grazie a tutti di cuore”. Con questo breve video di pochi secondi qualche giorno fa Domenico Bini mostrava al mondo la targa ricevuta da Youtube per i 100.000 iscritti raggiunti sul suo canale. Un riconoscimento importante che la piattaforma di streaming concede solo ai personaggi più meritevoli.

Il dettaglio non sarà sfuggito nemmeno a chi segue le tante pagine social dedicate allo spettacolo italiano, perlopiù trash. La seguitissima pagina intashttenimento 2.0 ha postato una foto di Domenico Bini e la didascalia “Meglio del disco di platino maestro”. Maestro, un appellativo che l’attempato cantautore si è guadagnato sul campo. Per questo merita un approfondimento per capire meglio chi è in realtà Domenico Bini.

Domenico Bini, dai penitenziari a Youtube

Prima di diventare un personaggio del mondo del web Domenico Bini ha lavorato come agente di polizia penitenziaria. Ha 53 anni, è nato a Trani ed è un amante dell’heavy metal. Ha iniziato quasi per caso a pubblicare video su Youtube: chitarra in mano e voce stridula. Ma capace di rapire le attenzioni degli utenti.

Il successo è arrivato con la canzone ‘Il vulcano’, che al momento conta più di un milione di visualizzazioni. Il suo talento non è sfuggito ai radar delle trasmissioni televisive, tanto che il cantautore tranese è stato invitato anche nel salottino di Barba D’Urso. Cantautore e compositore, soprattutto idolo del web per le sue canzoni un po’ strampalate ma simpatiche. Così Domenico Bini si è guadagnato l’appello di ‘maestro’ e un nutrito numero di seguaci.