Chi è Francesca Barbieri: età, carriera, vita privata e Instagram della travel blogger. Perchè viaggia per il mondo: malattia e coraggio

View this post on Instagram

It’s not everyday that a woman with a tattoo saying “no worries” walks the stairs of a castle called “no worries” (“Sanssouci”).⁣ Life goals 😜 🙌🏻⁣ •⁣ Non capita tutti i giorni che una donna col tatuaggio “no worries” sul collo cammini sulle scale di un castello che si chiama “no worries” (“sans souci”, “senza preoccupazioni” – a Potsdam) 🏰⁣ Un altro sogno realizzato 🙌🏻 😂⁣ ⁣ [ADV #enjoyhiddengermany @germanytourism – grazie per la foto @emiseven ] ⁣ #deutschland🇩🇪 #potsdamcity #germancity #deutschland_greatshots #viaggiare #ritrovailbello #travelcommunity #inviaggio #travelbloggerlife #sheisnotlost #ladiesgoneglobal #girlborntotravel #mytravelgram #athomeintheworld #iamatraveler #rsa_ladies #citizenfemme #dametraveler #wearetravelgirls #femaletravelbloggers #globelletravels #femmetravel #womenwhoexplore #womenwhotravel #traveltagged #unescoworldheritage