Chi è Francesca Verdini, la nuova fidanzata di Matteo Salvini: età, carriera, famiglia, politica

Come ormai da tempo confermato, da foto e da rumors fino alle uscite in pubblico, Matteo Salvini ha una nuova compagna.

La nuova partner del ministro dell’Interno e leader della Lega è Francesca Verdini, giovane figlia di Denis Verdini e ragazza dall’indubbio fascino e dalla evidente bellezza. Ma chi c’è dietro il bell’aspetto? Chi è in effetti Francesca Verdini?

Chi è Francesca Verdini, la nuova fidanzata di Matteo Salvini: politica, famiglia studio e curiosità sulla partner del vicepremier

La donna che ha stregato e rubato il cuore del vicepremier Matteo Salvini è Francesca Verdini. Chi è? Francesca Verdini nasce a Firenze nel 1991 ma vive da anni a Roma.

È, come noto, la figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, e di Simonetta Fossombroni. Della famiglia Verdini fanno parte anche il fratello, Tommaso Verdini, noto per essere il manager del noto locale PaStation, un ristorante nella capitale. A loro si aggiunge la sorella, Diletta Verdini, nata dal precedente matrimonio del padre.

Francesca Verdini si è laureata in Economia alla Luiss e in passato ha fatto l’hostess, ha lavorato nei media scrivendo articoli per il magazine Ciak e ha anche nel settore organizzazione eventi.

Dopo i primi rumors, è da Marzo del 2019 che è ufficiale: ha iniziato una storia con il leader della Lega Matteo Salvini.

La ventiseienne Francesca è figlia d’arte in politica: il papà, Denis Verdini, banchiere toscano, è famoso per essere stato braccio destro di Silvio Berlusconi in Forza Italia, ma anche per la creazione di Ala, uno dei corpi politici che ha sorretto il governo guidato da Matteo Renzi.

Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, Salvini è stabilmente unito alla giovane e bella Verdini come testimoniano anche gli scatti hot degli ultimi giorni.