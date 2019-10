Chi è Ginevra Lambruschi, l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini: influencer, età, Instagram, vita privata, segreti, amori

Ha avuto una relazione piuttosto nota con il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, vale a dire il bel Niccolò Bettarini che tra l’altro era suo malgrado salito ai clamori della cronaca nera per un pericolosissimo accoltellamento (dieci coltellate) al di fuori di una nota discoteca milanese.

Lei, però, Ginevra Lambruschi, ha molto più da raccontare di sè oltre alla storia con Bettarini jr. Infatti, la sua vita è ricca di spunti. Ma chi è Ginevra Lambruschi? l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini. In primo luogo sappiamo che è una famosissima e apprezzatissima influencer. Ma cosa sappiamo nello specifico?

E allora, chi è Ginevra Lambruschi, l’ex fidanzata di Niccolò, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura? Donna bellissima, bionda, affascinante e con un fisico da modella, Ginevra Lambruschi non è certo solo l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini.

Certo, i due facevano proprio una bella coppia. Proprio come suo padre Stefano Bettarini, il 19enne è particolarmente affascinante ed era riuscito a rubare il cuore della fashion blogger. Cosa si sa sulla loro relazione?

Ebbene la loro storia era iniziata nel 2016 ed era durata qualche mese, documentata da diverse foto apparse sul profilo social di Ginevra, fra baci e pose sexy. Sì, perchè per la Lambruschi i social network sono tutto: come fashion blogger e influencer, infatti, la sua attività sguazza su Instagram. Questo il suo profilo, che vanta, naturalmente, una marea di followers e like: ginevralambruschi.

Classe 1998, la Lambruschi è una fra le influencer più note d’Italia. Originaria di Marina di Massa, in Toscana, oggi vive a Milano, dove si è trasferita per inseguire i suoi sogni.

Su Instagram, appunto, la seguono circa 500 mila follower, e lei, Ginevra Lambruschi è solita narrare le sue giornate, fatte di party esclusivi e shooting fotografici, dispensando consigli.

Quanto alla vita privata, cosa sappiamo? Certo che, a quanto pare, nelle relazioni non sembra essere molto fortunata come nel mondo lavorativo. Nel suo curriculum sentimentale c’è una storia d’amore con Stash, leader dei The Kolors, e con Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, cantante diventato celebre grazie ad Amici, entrambe finite male.

E Niccolò Bettarini? Dopo tante dichiarazioni d’amore, ecco la separazione. “Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto e vorrei sapere perché – aveva detto a Novella 2000 -. Niccolò mi sembrava innamorato. Voleva presentarmi ai suoi genitori, anche se io ero ‘terrorizzata’ da sua mamma Simona Ventura. Ma non dal papà Stefano Bettarini, che mi dispiace non aver conosciuto”.