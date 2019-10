Chi è Giovanni Terzi, il nuovo fidanzato di Simona Ventura: età, carriera, famiglia, giornalismo, ex compagna

Simona Ventura si appresta a vivere una ennesima nuova avventura televisiva che, tra l’altro, coinvolge anche il figlio Niccolò Bettarini con, rispettivamente, Il Collegio 4 e Il Collegio Off. Ma fuori dai riflettori, off-records appunto, Simona Ventura sta vivendo, altrettanto, una splendida parentesi nella vita privata.

Con chi? Semplice. Con il suo nuovo fidanzato: l’autorevole, elegante e noto Giovanni Terzi. Ma chi è Giovanni Terzi, il nuovo fidanzato di Simona Ventura?

Chi è Giovanni Terzi, il nuovo fidanzato di Simona Ventura: anni, professione, figlio d’arte, giornalismo, ex compagna Dalila Di Lazzaro

Scopriamo chi è Giovanni Terzi, il nuovo fidanzato (bello e intellettuale) di Simona Ventura, che le ha regalato nuovamente il sorriso

Affascinante e di successo, Giovanni Terzi è il nuovo fidanzato di Simona Ventura.

Classe 1964, è il figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, venuto a mancare nel 2011. Cresciuto in un ambiente intellettuale e circondato da grandi professionisti del giornalismo, ha seguito le orme di suo padre diventando il direttore della testata online Il Giornale Off e una delle firme più prestigiose de Il Giornale.

Scrittore, conduttore televisivo e architetto, ha partecipato a numerose trasmissioni Rai, come ospite, ma anche come presentatore. Ha scritto diversi libri, fra cui il più famoso è Eroi Quotidiani pubblicato da Cairo Editore. Nella sua lunga carriera Giovanni Terzi si è concesso anche una piccola incursione in politica, prendendo parte alla Giunta Moratti e diventando assessore alle attività produttive di Milano.

Il giornalista è riuscito a conquistare Simona Ventura grazie al suo fascino intellettuale. I due si conoscono da diversi anni, ma la storia è iniziata solo dopo la rottura di Super Simo con Gerò Carraro, storico compagno di Super Simo. Nel curriculum sentimentale di Giovanni Terzi c’è un’altra bellissima della tv. Lo scrittore infatti ha vissuto una storia d’amore con Dalila Di Lazzaro, iniziata nel 2006 e terminata nel 2011.

“Sono innamorata pazza – ha svelato lei al settimanale Oggi -. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché io Giovanni siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo”.

Terzi, con il suo romanticismo, le dediche su Instagram e la voglia di famiglia, è riuscito a regalare a Simona Ventura una grande felicità in un periodo d’oro della sua vita. La carriera della conduttrice infatti procede a gonfie vele, con la promozione a Rai Uno alla guida di The Voice, mentre nel privato la conduttrice ha ritrovato l’armonia con i tre figli (Giacomo, Niccolò e Caterina) e con l’ex marito Stefano Bettarini.

Per la prima volta Giovanni Terzi e Simona Ventura sono apparsi insieme in televisione il 16 aprile 2019 nel programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane, suscitando grande emozione in studio. Il giornalista è tornato in trasmissione il 23 aprile 2019 per ribadire nuovamente il suo amore a SuperSimo.

«Imparare da te, ascoltare i tuoi consigli, guardare i tuoi occhi e capire come affrontare le situazioni complicate. Tutto senza fare mille ragionamenti ma semplicemente guardando come vivi. Vivi amando e generando felicità a chi ti è accanto. Rendi bella la vita perché tu sei bella… evviva la vita vicino a te», ha scritto Giovanni Terzi a Simona, pubblicando una foto che li ritrae insieme.