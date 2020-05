Chi è Giovanni Uomini e Donne, età e novità del cavaliere del Trono Over

E’ stato uno degli ultimi ad arrivare nello studio di Uomini e Donne, giusto il tempo di attirare su di sé l’attenzione di diverse dame prima che il coronavirus fermasse tutto. Giovanni è uno dei cavalieri più ambiti del nuovo corso, anche se di lui si sa ancora poco. L’emergenza, infatti, gli ha impedito di presentarsi al meglio, ma sicuramente ora avrà l’opportunità do farlo.

Su di lui hanno messo gli occhi Veronica Ursida e Roberta di Padua: entrambe avevano iniziato una frequentazione con il cavaliere prima dell’interruzione. Conoscenza che è proseguita anche a telecamere spente, come consente il programma. Veronica e Roberta hanno addirittura iniziato una discussione per Giovanni, che al momento ha preferito approfondire la conoscenza con Veronica.

Giovanni, quello che sappiamo sul cavaliere

Premessa d’obbligo: su Giovanni, al momento, si sa veramente poco al momento. Il cavaliere non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra a causa dello stop del programma dovuto all’emergenza coronavirus. Secondo le prime indicazioni, in ogni caso, Giovanni dovrebbe aver da poco superato i 40 anni.

L’avvenente cavaliere fin dal suo ingresso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi ha catturato molte attenzioni da parte del parterre femminile. E in particolare modo di Roberta e Veronica, che hanno finito addirittura per litigare per lui. Chi elle due sceglierà alla fine Giovanni? La risposta arriverà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.