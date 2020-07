Chi è Giuseppe Zeno, età e moglie dell’attore

20 anni che siamo italiani, questo il nome della trasmissione in onda in prima serata su Rai 1 e condotta da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Perché questo titolo? Per celebrare i 20 anni, appunto, da quando Gigi D’Alessio è diventato celebre al pubblico grazie a Sanremo e Vanessa è arrivata in Italia.

Uno show leggero e divertente, che non mancherà però di proporre momenti emozionanti scatenati dagli ospiti delle varie serate. Tra questi anche Giuseppe Zeno, ospite dell’ultima puntata dello show di Rai 1. Scopriamo quindi meglio chi è l’attore calabrese.

Già, calabrese. Anche se in realtà Giuseppe Zeno è nato a Napoli nel 1978, ha 44 anni e fin da quando è piccolo vive in Calabria, terra che ormai gli appartiene. Durante l’infanzia rinuncia ad alcuni piaceri tipici di quell’età come le uscite con gli amici per aiutare il padre e il nonno con la pesca.

Poi scopre l’amore per la recitazione che non mollerà più. E sarà proprio quella passione a portarlo così in alto. Per quanto riguarda la vita sentimentale Giuseppe Zeno è sposato con Margareth Madè con cui è legato dal 2015, grazie ad un amico in comune.