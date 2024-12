Chi è il narcisista? Il focus con la Dottoressa Danyla De Vincentiis

Nuovo appuntamento settimanale con la Parent Coach Danyla De Vincentiis. Quest’oggi, dopo l’intervento della Dottoressa ai microfoni di Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio) approfondiamo il termine “narcisista“, una parola utilizzata sempre di più, soprattutto sui social network.

Prendendo spunto dai versi evocativi di “Parole di Burro”, firmata Carmen Consoli, Danyla chiarisce il significato di questo termine. Il Narciso per eccellenza secondo Treccani, si identifica ne “La tendenza e l’atteggiamento psicologico di chi fa di se stesso e della propria persona, delle proprie qualità fisiche ed intellettuali, il centro esclusivo e preminente del proprio interesse, e l’oggetto, di una compiaciuta ammirazione. Mentre resta più o meno indifferente agli altri, di cui ignora o disprezza il valore o le opere”.

“Il Narcisismo – chiarisce la De Vincentiis – è una patologia. Il narcisismo tossico, negativo, il narcisismo patologico, è quello in cui un individuo, non riesce a vedere se non se stesso. Anche nel momento in cui entra nella relazione con l’altro, in realtà dell’altro, ama quelli che sono gli aspetti che riflettono se stesso. E’ un vanaglorioso, una persona che porta avanti la sua vanità, la sua bellezza, le sue capacità sia fisiche che mentali e delle quali si vea”.

Per approfondire la tematica vi lasciamo a fine articolo l’estratto completo con tutto l’intervento della professionista andato in onda venerdì 6 dicembre nel programma “A casa di Amici” condotto da Giulia Capobianco.