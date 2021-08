Chi è la vittima del Rave party al lago di Mezzano

E’ morto a margine del rave party che si sta tenendo in questi giorni nella zona del lago di Mezzano, in provincia di Viterbo. Chi è la giovane vittima del Rave party al lago di Mezzano?

Le ricerche del giovane disperso nel lago, coordinate dalla questura di Viterbo e i Vigili del fuoco, si sono concluse poco fa con la tragica notizia del ritrovamento del corpo del ragazzo. La vittima della tragedia è un ragazzo londinese che però vive in una regione del Nord Italia. Il suo ritrovamento è avvenuto a qualche centinaio di metri dal luogo dove si stava svolgendo il rave party. Sembra che il ragazzo si sarebbe allontanato intorno alle 19.30 del giorno di Ferragosto.

Cercava un po’ di refrigerio e alcuni testimoni lo avrebbero visto appunto immergersi nel lago. Non è chiaro se siano stati loro, piuttosto che alcuni giovani presenti al rave, a presentare la denuncia per la sua scomparsa. Il suo corpo è stato rinvenuto a circa 60 metri dalla riva. Secondo quanto si apprende, un paio di ragazzi che partecipavano al rave sono stati ricoverati per coma etilico. La situazione viene monitorata da Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca) e la Rete Riduzione del Danno (ItaRdd), associazioni che sono in prima linea per ridurre i rischi in questi eventi.