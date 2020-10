Chi è Louise Glück, la vincitrice del Premio Nobel per la lettaratura

E’ Louise Elisabeth Glück la vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 2020. La poetessa statunitense, nata a New York il 22 aprile del 1943, ottine il premio più ambito dopo una serie iniziata nel 1993 con il Pulitzer e proseguita fin al 2015 con il National Humanities Medal.

Autrice di dodici antologie di poesie, ha dedicato la sua vita all’arte e al sogno. Una vita in salita: in adolescenza ha sofferto di anoressia, ha dovuto abbandonare gli studi. Non si è mai laureata, ma ha trovato in Leonie Adams una maestra da cui attingere idee e ideali.

Tra le sue opere più famose ‘L’iris selvatico’ (The wild iris). A Louise Glück uno dei premi più seguiti e attesi dell’intera cerimonia. Il Nobel è riservato a chi “si è maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale”.

In aggiornamento.