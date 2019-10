Chi è Manila Nazzaro, ospite oggi di Detto Fatto: età, Instagram, morbo di Basedow, Amoruso, vita privata, figli, Miss Italia

Venerdì 11 ottobre, Manila Nazzaro sarà l’ospite nel tutorial di cucina di Paolo Amato nel corso del programma tv Detto Fatto, in onda dalle 14,30 su Rai Due con la conduzione di Bianca Guaccero.

Ma chi è Manila Nazzaro? Come nasce la sua popolarità e cosa si conosce, in pubblico e in privato, su di lei? Ecco cosa si sa su Manila Nazzaro.

Chi è Manila Nazzaro, ospite oggi di Detto Fatto: anni, vita privata, malattia, figli e curiositá, modella, tv, amori, ex calciatore

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. È stata eletta Miss Italia 1999. Nasce a Foggia il 10 ottobre 1977 e diventa famosa appunto l’incoronazione come Miss Italia nell’ultimo anno dei ’90.

Successivamente è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni ed inoltre inizia a studiare recitazione, seguita da Isabella Del Bianco, presso il Teatro Azione di Roma.

E’ la protagonista femminile del film Il paradiso può attendere di Harry Segall, con Gianfranco D’Angelo che ne cura anche la regia insieme con Anna Lezzi.

Nel 2005 è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell’Alitalia. Nel 2007 recita in teatro in Bed and Breakfast di Guido Polto e Claudia Poggiani, con Salvatore Marino. Tra il 2008 e il 2009 prende parte allo spettacolo del Bagaglino, Sex and Italy: una piccola storia d’Italia attraverso il sesso, come primadonna.

Nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino dal Salone Margherita. Nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel.

Nel 2010 è una delle inviate (assieme a Roberta Gangeri e Veronica Maya) della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

Dopodiché entra nel programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2 è poi promossa presentatice in studio al fianco di Massimiliano Ossini. In seguito approda a RTL 102.5 conducendo lo spazio radiofonico Pane Amore e Zeta Weekend ogni sabato e domenica dalle 12 alle 15 su Radio Zeta.

È stata sposata dal 2005 al 2017 con il calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto, a luglio 2006, il primo figlio Francesco Pio e il 12 dicembre 2011 il secondo figlio di nome Nicolas.

Nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow. Attualmente è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.